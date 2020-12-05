В Донбассе небоевые потери группировки «Север» с начала «перемирия» составили 172 человека

Небоевые потери группировки «Север» с начала «перемирия» составили 172 человека. Фото: штаб «ООС»

Небоевые потери оперативно-тактической группировки ВСУ «Север» с момента вступления в силу дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением составили 172 военнослужащих. Об этом сегодня сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

- Потери 14-й бригады составили 46 человек, 92-й бригады – 6 человек, 59-й бригады – 19 человек, 80-й бригады – 21 человек, 30-й бригады – 80 человек, - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что небоевые потери группировки «Север» с 28 ноября по 5 декабря составили 11 военнослужащих.

- Основными причинами являются подрывы при установке минно-взрывных заграждений, суицид и несоблюдение требований безопасности, - уточнили в Управлении Народной милиции.

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