В ДНР за сутки воспаление легких выявили у 116 человек

За все время коронавирус в ДНР выявили у 11476 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ДНР за прошедшие сутки пневмонию выявили у 116 человек. Это на 23 случая заболевания воспалением легких больше предыдущих суток. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- За сутки госпитализировали 83 человек. Всего на лечении 1500 пациентов с пневмониями, из них 506 на кислородной поддержке (плюс 23 за сутки), - говорится в сообщении.

Сейчас в Республике на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 4778 пациентов, выписаны - 5618 человек, летальных случаев - 1080.

Министерство здравоохранения напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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