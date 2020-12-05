Глава ДНР проинспектировал восстановление разрушенных ВСУ детсадов в Донецке

Денис Владимирович проверял ход восстановления детских садиков вместе с мэром Донецка Алексеем Кулемзиным и директором департамента развития строительной отрасли Минстроя. Фото: сайт Главы ДНР

Сегодня, 5 декабря, Глава ДНР Денис Пушилин побывал с рабочей поездкой на прифронтовых окраинах Донецка. Он оценил то, как восстанавливают детские сады. Один из них - ясли-сад № 364 - находится в Куйбышевском районе, примерно в 4 километрах от позиций ВСУ. Детский сад многократно попадал под обстрелы с лета 2014 года. Восстановление началось летом 2020-го.

- Этот детсад очень важный для нашего поселка, ведь у нас он единственный. И сейчас люди вынуждены возить детей в другие детсады, которые не так близко. Также в поселок возвращаются люди с детьми, которые уезжали от обстрелов, ведь ситуация на линии соприкосновения успокоилась, - рассказала журналистам заведующая детсадом Наталья Подземельная.

Садик практически уже восстановлен, строители (а это 20 специалистов) завершают отделку помещений.Денис Владимирович также проинспектировал детсад № 229 на печально известном Октябрьском.

Завершить ремонт обоих садиков планируется в феврале 2021-го.

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