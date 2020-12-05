Гуманитарный коридор в Донбассе возобновит работу 7 декабря Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Движение через гуманитарный коридор на пропускном пункте «Еленовка» под Донецком возобновится 7 декабря. Об этом сегодня сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

- Из-за сокращения в одностороннем порядке времени работы украинского КПП «Новотроицкое» пересечь линию соприкосновения возможно с 9.00 до 16.30, - говорится в сообщении оперштаба.

Для выезда из ДНР нужна украинская прописка, въехать в Республику можно по решению оперативного штаба. Все въезжающие должны заполнить бланк-согласие на обсервацию в стационаре, но можно сдать экспресс-тест на COVID-19 и в случае отрицательного результата ограничиться самоизоляцией.

Сейчас между ДНР и Украиной функционирует один пункт пропуска – «Еленовка».

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