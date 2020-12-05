Коронавирус в ДНР выявили у 167 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время коронавирус в ДНР выявили у 11476. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- За 4 декабря проведено 496 исследований, из них выявлено 147 случаев заболевания и у 20 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении. По данным Минздрава, за сутки выписано 333 человека. Кроме того, зарегистрировано 13 летальных случаев – мужчины в возрасте от 48 до 83 лет и женщины в возрасте от 43 до 83 лет.

Сейчас на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 4778 пациентов, выписаны – 5618 человек, летальных случаев – 1080.

В ДНР работает горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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