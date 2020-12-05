Украинские боевики обстреляли Ленинское. Фото: пресс-центр штаба «ООС»

Два обстрела и одно нарушение запрета укреплять свои позиции зафиксировали представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Украинские боевики открывали огонь по окрестностям Ленинского, что на юге Республики. На протяжении дня противник дважды вел стрельбу в этом направлении, сначала минометными минами, а затем из гранатомета. В результате погибли два военнослужащих Народной милиции, - рассказали в СЦКК.

По данным СЦКК, украинские военные в окрестностях Опытного возле Авдеевки укрепляли свои позиции, проводя инженерные работы.

Напомним, что в предыдущие сутки Вооруженные формирования Украины дважды нарушили «режим тишины» и столько же раз вели инженерные работы по укреплению своих позиций.

Сейчас в Донбассе действует перемирие, усиленное дополнительными мерами контроля. Для нарушителей предусмотрены наказания.

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