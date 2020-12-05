ВСУ три раза за сутки нарушили «перемирие» в ЛНР

Украинские вооруженные формирования открывали огонь по окрестностям поселков в ЛНР. Фото: ТК «Звезда»

Киевские боевики три раза за сутки нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам подверглись окрестности Калиновки и Лозового. Огонь велся из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, - говорится в сообщении.

Напомним, что за предыдущие сутки украинские боевики один раз за сутки нарушили «режим тишины» в ЛНР. Они обстреляли район Молодежного. Также представители ЛНР в СЦКК зафиксировали на подконтрольной киевским силовикам территории в районе железнодорожной станции Кондрашевская Новая подрыв минно-взрывных устройств.

Сейчас в Донбассе действует перемирие. Запрещено применять любые виды вооружений, стягивать военную технику, проводить диверсии, оборудовать позиции, а также запускать беспилотники.

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