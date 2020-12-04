В Шахтерске рецидивист обворовывал гаражи, подбирая ключи к замкам

Рецидивист умело подбирал ключи к навесным и винтовым замкам. Фото: МВД ДНР

В Шахтерске сотрудники угрозыска задержали злоумышленника, который совершал кражи в гаражных кооперативах на территории города. Об этом рассказали в пресс-службе горотдела полиции.

- В отдел полиции стали поступать заявления от местных жителей о кражах имущества из гаражей. Сотрудники угрозыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 33-летний житель Тореза, ранее судимый за имущественные преступления, - говорится в сообщении.

Выяснилось, что подозреваемый проникал в гаражи путем подбора ключей к навесным и винтовым замкам. Забирал дорогостоящие электроприборы, автомобильные шины, инструменты. В полиции известно о пяти аналогичных кражах, к которым причастен злоумышленник. Общая сумма ущерба составила более 70 тысяч рублей. Часть похищенного имущества мужчина продал, остальное хранил у себя в гараже.

- Оперуполномоченные установили местонахождение большей части похищенного и после проведения следственных действий имущество было возвращено законным владельцам, - сообщил начальник сектора угрозыска Шахтерского ГО МВД Станислав Лазутин.

В отношении жителя Тореза возбуждены уголовные дела по п. «б», «в» ч. 2 ст. 164 УК ДНР (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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