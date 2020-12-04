Открыты дополнительные рейсы автобусов из Донецка на Успенку

Автобус с «Южного» идет через Макеевку, время в пути – 2 часа 20 минут. Фото: donmintrans.ru

Министерство транспорта ДНР организовало дополнительные рейсы междугородного автобусного маршрута «Донецк – Успенка», который проходит через Макеевку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- С 4 декабря с автовокзала «Южный» начал работу по дополнительным графикам движения автобусный маршрут общего пользования «Донецк – Успенка», - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что с целью обеспечения потребности населения в перевозках и повышения качества обслуживания пассажиров Министерством транспорта подобран перевозчик для обслуживания этого маршрута, который осуществляет ежедневные рейсы. Первый рейс из Донецка отправляется в 05:30. А из Успенки – в 08:00. Полное расписание движения автобусов можно узнать на сайте Минтранса.

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