Медики сообщили о ситуации с гриппом в ДНР

Глава Минздрава ДНР Александр Оприщенко, как и все медики, прошел вакцинацию от гриппа. Фото: mzdnr.ru

Около 80 тысяч жителей Республики вакцинировались от гриппа с начала прививочной кампании. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

- По данным вирусологических исследований циркуляция вирусов гриппа среди населения ДНР еще не наблюдается. Всего с начала прививочной кампании получили профилактические прививки против гриппа 79 553 человека, что составляет 66,3% от запланированной численности. Из них 11 597 – дети, – отметили в Минздраве.

Отмечается, что среди вакцинированных против гриппа привито 20 301 человек из групп повышенного риска. К ним относят медицинских работников, детей и взрослых, которые находятся в закрытых коллективах, беременных.

Также вакцинация показана людям, которые часто и длительно болеют, страдающим хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем, патологией почек. Для прохождения вакцинации желающим необходимо обратиться в лечебное учреждение по месту регистрации или фактического проживания.

Напомним, что противогриппозная прививочная кампания началась в сентябре, когда по линии гуманитарной помощи из РФ были получены первые 20 тысяч доз вакцины. В ноябре было получено еще 130 тысяч доз.

По данным Минздрава в Республике ожидается вирус гриппа А тип H1N1 и H3N2, а также два новых типа вируса В – викторианской и ямагатской линий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Медики ДНР сообщили о большом росте заболеваний ОРВИ по сравнению с прошлым годом

За неделю зарегистрировано более 10 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций (подробнее)