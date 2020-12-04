Дончане принимают участие во всероссийском онлайн-марафоне, который проводят ко Дню добровольца

Тема марафона - взаимопомощь в период глобальных вызовов. Фото: dobroinrussia.online

Активисты общественной организации «Молодая Республика» принимают участие во всероссийском онлайн-марафоне #МЫВМЕСТЕ, который проводят ко Дню добровольца. Об этом сегодня сообщили в Русском центре.

- В рамках интеграционной программы Русского центра активисты «Молодой Республики» примут участие в онлайн-марафоне, который пройдет 4 и 5 декабря, — говорится в сообщении Русского центра.

Темой марафона станет взаимопомощь в период глобальных вызовов. Международный день волонтера традиционно отмечается 5 декабря по инициативе Генассамблеи ООН. Участниками онлайн-марафона #МЫВМЕСТЕ стали волонтеры из более 100 стран. Тема марафона - взаимопомощь в период глобальных вызовов. Планируется подведение итогов деятельности в уходящем году, церемония награждения конкурса «Доброволец России-2020».

Программа форума также включает выступления известных политиков, общественников и звезд шоу-бизнеса, цикл лекций, дискуссий, различные мастер-классы, кинопоказы. Перед аудиторией выступят первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, заместитель председателя Правительства Татьяна Голикова и другие.

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