Житель Мариуполя зверски убил беременную женщину

Елена Кустол была на втором месяце беременности. Фото: Страница погибшей ВКонтакте

В подконтрольном Киеву Мариуполе завершено досудебное расследование в отношении 57-летнего местного жителя, которого обвиняют в жестком убийстве 32-летней Елены Кустол. Она была на втором месяце беременности.

Трагедия случилась 5 сентября. В этот день Елена пошла в частную больницу, чтобы сдать анализы, но домой так и не вернулась. Женщину четыре дня разыскивали родственники, волонтеры и полицейские. Среди знакомых пропавшей подозрение вызвал 57-летний мужчина с криминальным прошлым. Его задержали сотрудники полиции, которым рецидивист признался в убийстве.

В областной прокуратуре рассказали, что мужчина пригласил к себе в гости Елену. Потом между ними возник словесный конфликт. И тогда хозяин дома нанес женщине около 10 ударов камнем по голове, после чего около 15 раз ударил кухонным ножом в грудь. Рецидивист забрал золотые украшения и деньги убитой. Ее тело завернул в одеяло, вынес во двор и выбросил в коллектор, который замаскировал шифером, камнями и залил водой.

Мариупольца привлекли к ответственности по факту умышленного убийства, совершенного с особой жестокостью из корыстных побуждений, и разбойного нападения (п.п. 4, 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 УК Украины). За совершенное мужчине грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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