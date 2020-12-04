У ста тысяч жителей ДНР просрочены карты в «Ощадбанке»

Пункты пропуска на линии разграничения пустуют с марта. Фото: ГПСУ

В отделениях «Ощадбанка», расположенных в подконтрольной Киеву Донецкой области, остаются не полученными более 100 тысяч перевыпущенных платежных карт пенсионеров из ДНР. Такие данные сообщила начальник Донецкого областного управления «Ощадбанка» Светлана Якивчик.

Она также уточнила, что сейчас областные отделения «Ощадбанка» обслуживают 280 тысяч пенсионеров-внутренне перемещенных лиц. По этим двум цифрам можно судить о масштабе проблемы с просроченными картами. Ведь пожилые люди не могут поехать на украинскую сторону из-за закрытых КПВВ на линии разграничения.

Впрочем, представитель «Ощадбанка» успокоила, что все средства на счета пенсионеров-ВПЛ банком начисляются в полном объеме и вовремя. Но после 1 января ситуация может измениться. Если в Киеве решат не продлевать действие карт, срок которых истек.

Проблема с картами «Ощадбанка» уже стала поводом для давления на республики Донбасса. Киев обещает продлить действие карт еще на три месяца, если ДНР и ЛНР полностью откроют пункты пропуска. Хотя сами украинские власти готовятся к введению в стране полного локдауна с закрытием границ. Выходит, что предложения по поводу КПВВ не более, чем шантаж и манипуляция общественным мнением.

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