Сегодня в ДНР отключат банкоматы и терминалы

Банкоматы на два часа прекратят работу Фото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

В ближайшие часы Центральный республиканский банк временно приостановит работу банкоматов и POS-терминалов в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе ЦРБ.

- Сегодня, 4 декабря, с 14-00 до 16-00 Центральным республиканским банком будут проводиться технические работы. В указанное время не будут осуществляться все виды операций с пластиковыми картами, приостановлена работа банкоматов, кассовые и торговые POS – терминалы, а также не будут работать услуги, связанные с работой процессингового центра, - говорится в сообщении ЦРБ.

Банк приносит извинения за временные неудобства.

Жители Республики в эти два часа не смогут воспользоваться своими картами при снятии наличных, оплате в магазинах. Также нельзя будет оплатить услуги в терминалах, покупки в магазинах.

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