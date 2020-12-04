В ДНР напомнили, что водителей уже могут оштрафовать за отсутствие полиса ОСАГО

В Республике зарегистрировано уже больше 20 страховых случаев. Фото: МВД ДНР

С 1 декабря в ДНР вступила в силу норма Закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», согласно которой за отсутствие полиса ОСАГО предусмотрен штраф в размере 800 рублей. Об этом сообщила депутат Народного Совета ДНР, председатель комитета НС по бюджету, финансам и экономической политике Марина Жейнова.

- За управление транспортным средством, не вписанным в полис, сумма штрафа составит 500 рублей. А за отсутствие самого полиса - 800 рублей, – сказала Жейнова.

Она призвала автовладельцев не затягивать с процедурой страхования.

Впрочем, водители, которые убедились, что не будет очередной отсрочки с введением нормы закона о штрафах, теперь осаждают офисы единственного в Республике страховщика – компании «ХАТХОР», а также почтовые отделения. За четыре месяца полисы ОСАГО оформили только 95 тысяч автовладельцев. В то время, как в Республике зарегистрировано 350 тысяч автобусов, автомобилей и мотоциклов.

Многое сейчас зависит от ГАИ. В силовом ведомстве пока официально не прокомментировали ситуацию. Впрочем, там и не обязаны это делать. Потому водителям все-таки лучше не рисковать. Ведь отныне сотрудники ГАИ имеют право штрафовать автомобилистов, которые не оформили страховой полис ОСАГО. Об этом напомнила Марина Жейнова.

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