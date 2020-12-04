Коронавирус в ДНР: За сутки 17 жителей умерли от COVID-19

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 160 жителей, а 17 – умерли. За это время 43 жителей выписали после выздоровления от COVID-19.

- Проведено 429 исследований, из них выявлено 140 случаев заболевания (32,6%) и у 20 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 11309. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 4954 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 5285.

К сожалению, зарегистрированы 17 летальных случаев – умерли мужчины в возрасте от 52 до 85 лет и женщины в возрасте от 51 до 76 лет. Всего летальных случаев – 1067.

Также за сутки выявлены 93 случая пневмоний, на 3 случаев меньше, чем за предыдущий день. 70 человек госпитализировали. Всего на лечении 1498 пациентов с пневмониями, из них 493 на кислородной поддержке (+15 за сутки).

Тем временем, медики напоминают о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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