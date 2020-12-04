Погибли двое защитников ДНР: утром каратели из 36-й бригады ВСУ открыли мощный огонь из минометов по Ленинскому

По Ленинскому украинские морпехи выпустили 12 мин калибром 120 мм. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Сегодня, 4 декабря, в 6:25 утра украинские каратели из 36-й бригады морской пехоты открыли огонь из 120-мм минометов, выпустив 12 мин по позициям защитников ДНР в районе села Ленинское на юге Республики. Погибли двое военнослужащих ДНР. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Корректировку огня боевики вели с использованием БПЛА, который был уничтожен нашими подразделениями ПВО. Адекватным ответным огнем огневая активность противника была подавлена. Потери врага уточняются, - сказано в сообщении.

Стало известно, что в результате обстрела двое защитников ДНР получили несовместимые с жизнью ранения.

- Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, - сказали в УНМ.

В военном ведомстве отметили, что основной целью украинских боевиков, открывших целенаправленный огонь по нашим наблюдателям за обстановкой, было добиться гибели защитников Республики. Известно, что в период провокации на украинских позициях находилась группа журналистов.

- Мы уверены, что факт обстрела со стороны ВСУ будет скрыт от прибывших в Мариуполь послов Чехии, Венгрии, Словакии и Польши, - подчеркнули в УНМ.

В ДНР призвали международных наблюдателей и мировое сообщество зафиксировать очередной факт грубого нарушения перемирия, принудить военно-политическое руководство Украины выполнять Минские договоренности и поднять вопрос о стабилизации обстановки на Донбассе в ходе сегодняшнего заседания Министерского совета ОБСЕ.

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