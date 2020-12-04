Медики ДНР сообщили о большом росте заболеваний ОРВИ по сравнению с прошлым годом

Многие дети заболевают ОРВИ в школе Фото: Юрий СОБОЛЕВ

За неделю около 10,5 тысячи жителей ДНР обратились в больницы с острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Впрочем, пока уровень заболеваемости ОРВИ почти на 37% ниже эпидемиологического порога. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- С 27 ноября зарегистрировано 10 445 случаев острых респираторных вирусных инфекций. Показатель заболеваемости – 45,9 на 10 тысяч населения. Он ниже эпидпорога на 36,6%, предыдущей недели на 6,5%, но выше аналогичного показателя 2019 года на 61,6%, — сказано в сообщении.

Отмечается, что большинство заболевших дети – почти 70%. Наибольший уровень заболеваемости отмечен среди жителей в возрасте от 18 до 30 лет. За неделю были госпитализированы 172 больных с осложнениями после ОРВИ, из них 95% — дети до 18 лет. Летальных случаев от осложнений ОРВИ не зарегистрировано.

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