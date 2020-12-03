Командование ВСУ отправило больных коронавирусом боевиков в психушку

В специальных военных госпиталях закончились койко-места. Фото: пресс-центр штаба "ООС"

Руководство оперативно-тактической группировки «Север» отправило боевиков с коронавирусом лечиться в психиатрическую больницу Артемовска из-за нехватки койко-мест в военных госпиталях. Об этом на брифинге в Луганске сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

— По указанию начальника штаба бригады Лобас 73 военнослужащих, заболевших коронавирусом, отправлены на лечение в психиатрическую больницу Артемовска в связи с нехваткой койко-мест в военных госпиталях, — говорится в сообщении.

Ранее Филипоненко сообщал, что почти половина боевиков ВСУ отказалась дежурить на переднем крае из-за боязни подорваться на минах. Как это произошло с их сослуживцами в районе поселка Луганское. Их грузовик наехал на мину. В результате двое погибли, а еще четыре получили ранения.

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