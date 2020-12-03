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В электронной очереди за паспортами ДНР проведут ревизию для ускорения выдачи документов

Из списка удалят тех, кто уже получил документы вне электронной очереди
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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Проведенный мониторинг ведомств установил, что таких случаев бывает до 30% от всех зарегистрировавшихся в электронной очереди

Проведенный мониторинг ведомств установил, что таких случаев бывает до 30% от всех зарегистрировавшихся в электронной очереди

Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Министерство внутренних дел и государственное предприятие «Почта Донбасса» проведут ревизию электронной очереди за паспортами Республики для ускорения выдачи документов. Из списка удалят только тех, кто уже получил документ. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

— Анализ работы подразделений Миграционной службы МВД ДНР показал, что услуга подачи документов по электронной очереди на текущий момент требует систематизации и ревизии списка лиц, находящихся в очереди, — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что часть жителей ДНР, которые записались в электронную очередь, получают документ раньше до обозначенного в талоне срока. Исключения делаются для тех, кто подал документы по централизованным спискам сотрудников министр, ведомств и муниципалитетов; проходит по льготной очереди (т.е. несовершеннолетние, беременные или находящиеся в декретном отпуске, а также граждане, которым нужна замена паспорта).

— По указанным причинам фактическая выдача электронных талонов на период после 2022 года временно приостановлена. Следует отметить, что более 80% граждан, находящихся в электронной очереди по состоянию на первое декабря 2020 года, смогут подать документы в подразделения Миграционной службы уже до первого января 2022 года, — добавили в ведомстве.

После ревизии граждане, которые ожидают свою очередь для подачи документов, будут уведомлены о новых датах приема.

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