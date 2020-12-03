Боевики ВСУ не хотят дежурить на переднем крае из-за боязни подорваться на минах

47% боевиков отказались нести дежурство на переднем крае. Фото: пресс-центр штаба "ООС"

Почти половина боевиков ВСУ из группировки «Север» отказались дежурить на переднем крае из-за боязни подорваться на скрытых минах. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

— В 59-й отдельной мотопехотной бригаде отмечена работа группы психологов штаба оперативно-тактической группировки «Север», причиной которой стали обращения боевиков 9-го и 10-го батальонов на горячую линию Министерства обороны Украины на неудовлетворительные условия организации боевого дежурства на переднем крае», — говорится в сообщении офицера.

Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что почти половина личного состава имеют проблемы с морально-психологическим состоянием. Это не позволяет им выполнять боевые задачи по причине страха за свою жизнь и здоровье.

Тем более, что только за прошедшую неделю погибли два и получили ранения четыре боевика ВСУ. Они подорвались на мине, когда перевозили боеприпасы.

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