Украинские СМИ готовят фейки о гибели боевиков ВСУ в Донбассе

Грузовик перевозил боеприпасы на позиции ВСУ в Луганского. Фото: пресс-центр штаба "ООС"

Пропагандисты из центра информационно-психологических операций ВСУ и журналисты украинских телеканалов готовят фейки о гибели боевиков ВСУ в Донбассе. На самом же деле они подорвались на собственном минном поле. Об этом сообщил офицер пресс-службе Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Инцидент произошел еще 1 декабря. В оборонное ведомство Республики поступило сообщение, что в районе поселка Луганское произошел взрыв. Оказалось, что автомобиль ГАЗ-66 наехал на мину. Внутри находились боевики ВСУ. Двое из них погибли, а еще четыре получили ранения.

— По данным наших источников, в зоне ответственности 59-й бригады отмечена работа пропагандистов из 74-го центра ИпСО и журналистов телеканалов "Интер" Дроздова и "Украина" Сушко с целью сокрытия факта подрыва на своих минах автомобиля ГАЗ-66, перевозившего боеприпасы 1 декабря на позиции 9-го батальона в районе населенного пункта Луганское, — говорится в сообщении.

Реальную причину гибели от зрителей телеканала скроют. А потери представят как боевые. Якобы со стороны ЛНР произошел обстрел, в результате которого и погибли боевики.

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