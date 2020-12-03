Второй раз за неделю в центре Донецка перекрывают маршрут по трамвайному маршруту №1

В прошлый раз движение трамвая приостановили из-за аварии в районе площади Ленина Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Донецке временно приостановлено курсирование трамваев первого маршрута «ДМЗ – Железнодорожный вокзал» из-за дорожно-транспортного происшествия. Об этом сегодня сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

— ДТП произошло на пересечении улиц Челюскинцев и Молодых Шахтеров – столкновение трамвая №1 с легковым автомобилем. Движение трамваев по маршруту временно приостановлено, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в столкновении никто из пассажиров трамвая и люди из легкового автомобиля не пострадали.

Напомним, что это уже второй раз в центре Донецка прерывают курсирование трамваев первого маршрута из-за ДТП. Ранее в понедельник авария произошла в районе площади Ленина. Тогда легковой автомобиль сбил пешехода.

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