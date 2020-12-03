ДНР откроет границу с Украиной на один день

На данный момент пропуск граждан осуществляется два раза в неделю только через один КПВВ Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На один день Донецкая Народная Республика откроет границу с Украиной. На линии разграничения 4 декабря будет работать контрольно-пропускной пункт «Еленовка». Об этом сообщили в Межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

— В связи с тем, что ранее Украина в одностороннем порядке сократила время работы своего контрольно-пропускного пункта на один час, пересечь линию разграничения можно с 09.00 до 16.30, — говорится в сообщении.

Условия для пересечения границы остались прежние. Для выезда из ДНР необходима регистрация на подконтрольной Украине территории, для въезда – разрешение оперативного штаба по коронавирусу.

При пересечении границы необходимо заполнить бланк-согласие на обследование в условиях стационарах. А также можно сдать экспресс-тест на коронавирус. В случае отрицательного результата двухнедельную самоизоляцию можно провести на дому.

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