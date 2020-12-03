В Луганске почтили память неизвестных солдат, защищавших Донбасс

День Неизвестного солдата памятная для ЛНР дата Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В День Неизвестного солдата луганчане почтили память неизвестных солдат, защищавших Донбасс. Жители Луганска возложили цветы к памятнику российским добровольцам в местном сквере имени Героев «Молодой гвардии».

— Несколько поколений было воспитано с пониманием, что война была давно, и никто не думал, что придется ощутить ее тяжесть лично. Сегодня такая дата, когда мы все вспоминаем Неизвестного солдата. Мы возложили цветы к памятнику российским добровольцам, потому что эти люди по зову своего сердца в 2014 году откликнулись на нашу беду, приехали, погибли за наше общее Отечество, за наш Русский мир, и, к сожалению, не всех мы знаем даже имена. Поэтому сегодня мы почтили их память, — сказал депутат Александр Криеренко.

Подобные митинги прошли еще в нескольких городах и районах Луганской Народной Республики. А накануне активисты привели в порядок братские могилы.

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