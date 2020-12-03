В Донбассе готовы провести референдум по всем международным принципам

Никонорова заявила, что пора задействовать механизмы демократии и спросить у жителей Донбасса чего они хотят. Фото: ДАН

Полпред ДНР в Контактной группе, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявила о готовности провести референдум в соответствии со всеми международными принципами и условиями.

— Пора задействовать прямые механизмы демократии и спросить у народа Донбасса его мнения. Мы готовы к проведению референдума в соответствии со всеми международными принципами и условиями, дабы итоги этого референдума были признаны на международном уровне, — заявила Никонорова.

Кроме того, полпред отмечтила, что ДНР готова содействовать «любым иностранным наблюдателям в любом количестве». Поскольку воля 4,5 миллионов жителей Донбасса должна быть услышана.

— Мы хотим, чтобы голос Донбасса был услышан. Это 4,5 миллиона человек, которые 7 лет живут под обстрелами, которых 7 лет не хотят слышать и замечать, — добавила Никонорова.

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