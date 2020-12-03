В ДНР обнародовали число выздоровевших от COVID-19

Переболевших коронавирусом превышает число пациентов с таким диагнозом на утро 3 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за прошедшие сутки из медучреждений Республики выписали 62 человека с отрицательным результатом анализов на коронавирус. Таким образом, за все время от COVID-19 вылечились 5242 местных жителя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 2 декабря проведено 486 исследований, из них выявлено 156 случаев заболевания (32,1%) и у 16 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически. За сутки выписано 62 человека. Кроме того, зарегистрировано 16 летальных случаев – мужчины в возрасте от 42 до 87 лет и женщины в возрасте от 63 до 80 лет, — говорится в сообщении.

С начала пандемии коронавируса в ДНР было зафиксировано 11 149 случаев заболевания. Из них лечение продолжают 4885 пациента, а летальных случаев – 1050.

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