Украинская армия обстреляла ДНР из 120-миллиметровых минометов

Киевские силовики обстреляли юг Республики. Фото: штаб ООС

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины дважды нарушили режим прекращения огня в ДНР. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В СЦКК рассказали, что обстрелу со стороны киевских силовиков попал юг ДНР.

- С 1.45 украинские военные около часа вели огонь в направлении села Ленинское на юге ДНР, - говорят в представительстве Республики в СЦКК. - Противник применял минометы калибром 120 миллиметров.

По данным СЦКК, украинская армия стреляла из подконтрольного киевским властям населенного пункта Водяное.

Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 22 единицы, - сказали в представительстве ДНР в Совместном центре.

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