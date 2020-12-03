Штраф и даже уголовная ответственность за вырубку хвойных деревьев грозит в ДНР

Для продажи елей на территории ДНР у продавца должны быть соответствующие документы Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Экологи и лесоводы ДНР начали операцию «Новогодняя елочка» для недопущения незаконной вырубки хвойных деревьев в Республике. А значит будут проходить регулярные патрулирования и проверки соблюдения требований природоохранного законодательства в сфере охраны вечнозеленых, хвойных насаждений от самовольных рубок.

- С целью своевременного выявления и пресечения случаев самовольных рубок хвойных деревьев в местах их произрастания Госкомэкополитики при Главе ДНР совместно с Госкомлесохоты, а также сотрудниками службы охраны природно-заповедного фонда «Донецкий кряж» и «Зуевский» в период декабря — января проводят традиционную операцию «Новогодняя елочка», – сообщили в госкомитете по экологической политике и природным ресурсам при Главе ДНР.

Также будут проверять места торговли зелеными красавицами.

Отмечается, что за незаконную рубку и повреждение деревьев, кустов, лесных культур, молодняка природного происхождения гражданин заплатит от 170 до 340 рублей. За каждое уничтоженное или поврежденное дерево нарушителю придется возместить ущерб в зависимости от диаметра дерева.

Если общая сумма вреда из-за браконьерских действий превысит пять тысяч рублей, то нарушителю грозит уголовная ответственность. Предусмотрено как наложение значительных сумм штрафов (до 1 миллионов рублей), так и лишение свободы на срок до шести лет.

Читайте также

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова на заседании Совета Безопасности ООН: «Мы умеем защищаться, но мы не хотим войны. Мы хотим мира»

На заседании Совета Безопасности ООН по формуле Аррии впервые выступают представители ДНР и ЛНР (подробнее)