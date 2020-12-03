Донецкий драмтеатр представит на международном театральном фестивале в России рок-оперу «Юнона и Авось»

Это одна из самых популярных постановок у донецких театралов. Фото: muzdrama.ru

Донецкий драмтеатр имени Марка Бровуна уже не впервые примет участие в VI Международном театральном фестивале «История государства Российского. Отечество и судьбы», который пройдет с 5 по 12 декабря 2020 года в Ульяновском драматическом театре имени И.А. Гончарова.

В конкурсный репертуар вошли выдающиеся спектакли, отображающие историю России с давних времен по настоящее время. Известно, что участие примут театры Ульяновской области, Санкт-Петербурга, Москвы, Твери, Израиля, Дании и ДНР. В связи с пандемией, основная программа пройдет в онлайн-формате, трансляции будут представлены на официальном сайте организаторов (http://www.uldramteatr.ru/).

Уже 6 декабря в 17.00 коллектив Донецкой муздрамы представит одну из нашумевших премьер 2017 года – рок-оперу «Юнона и Авось» композитора А. Рыбникова на стихи А. Вознесенского в постановке заслуженного деятеля искусств Украины Василия Маслия.

- Вот уже второй год подряд нам предоставляется замечательная возможность принять участие в фестивале «История государства Российского. Отечество и судьбы». И, как говорится, «не было бы счастья, да несчастье помогло», ведь, благодаря онлайн-формату, мы можем полноценно показать спектакль, насыщенный особенными техническими элементами, раскрывающими режиссерский замысел, - прокомментировала генеральный директор-художественный руководитель драмтеатра Наталья Волкова.

А год назад, 7 декабря 2019 года, драмтеатр познакомил ульяновского зрителя с любовной комедией с песнями и стихами «Барышня-крестьянка» А. Пушкина в постановке Анны Цыбань.