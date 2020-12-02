В ЛНР разрешили очно-заочное обучение в школах для всех классов

Школы обязаны соблюдать особые требования по организации учебного процесса в условиях риска распространения коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чрезвычайно санитарно-противоэпидемиологическая комиссия (ЧПСК) при Правительстве ЛНР разрешила очно-заочное обучение в школах для всех классов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Правительства Республики.

— В общеобразовательных организациях Луганской Народной Республики обучающихся 5-8, 10 классов перевести на очно-заочную форму обучения с обязательным разделением классов школы по дням недели, возможным использованием двухсменного режима обучения и неукоснительном соблюдении Требований по организации работы общеобразовательных организаций Луганской Народной Республики в 2020-2021 учебном году в условиях сохранения рисков распространения СOVID-19. Срок – с 3 декабря 2020 года до особого распоряжения, — говорится в сообщении.

Напомним, что до этого комиссия разрешила возобновить обучение только для учащихся начальных и выпускных классов. Причем оно также было очно-заочное. О полном возобновлении учебного процесса в привычном формате в Республике речи пока не идет.

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