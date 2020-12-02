Медики недосчитались сотен доз наркотиков в бригаде ВСУ, дислоцирующейся под Донецком

Известно, что среди пропавших наркотических медпрепаратов были также дозы промедола. Фото: пресс-центр штаба "ООС"

В ходе плановой ревизии в 56-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ, которая дислоцируется возле Донецка, была выявлена недостача почти 350 доз наркотических медпрепаратов. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

— В настоящее время комиссия работает в 56-й мотопехотной бригаде. В результате проверки выявлена недостача 289 шприц-тюбиков с промедолом в индивидуальных аптечках боевиков, из которых на 228 отсутствуют оправдательные документы, кроме того, в медпункте бригады выявлено отсутствие 67 доз наркотических препаратов, — говорится в сообщении.

В недостаче наркотиков подозревают начальника медслужбы бригады А.Ю. Кривоноса. По данным комиссии, он мог торговать препаратами, предварительно списав их якобы для лечения боевиков. Однако состав бригады те данные не подтвердил.

Об окончательных итогах проверки будет доложено сразу органам прокуратуры.

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