Минобороны Украины увеличит срок пребывания боевиков в Донбассе

В Минобороны Украины готовятся утвердить две инициативы из-за финансовых ограничений ведомства. Фото: пресс-служба Минобороны Украины

В Министерстве обороны Украины предложили увеличить срок пребывания боевиков ВСУ в Донбассе. Поскольку ведомство не может позволить себе проводить ротации чаще одного раза в год из-за ограниченных финансовых возможностей. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

— Директором департамента финансов Минобороны Украины полковником Сергеем Дьяченко 25 ноября подведены итоги финансового года, и представлен на имя министра обороны Андрея Тарана закрытый доклад, в котором отмечается, что ротация подразделений в зоне ООС является существенной статьей расхода бюджета ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее срок пребывания воинских формирований Украины в Донбассе составлял шесть месяцев. Теперь же ротация войск будет происходит каждые десять месяцев.

— По имеющимся у нас данным, Таран уже согласовал увеличение сроков нахождения частей в ООС до десяти месяцев, а по поводу надбавок – поставил задачу командованию ВСУ и ООС проанализировать обстановку на фронте и с ее учетом представить до 5 декабря предложения об объемах снижения выплат в 2021 году, — добавили в Народной милиции.

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