Погода в Донецке на день: 2 декабря будет морозно

В Донецке будет холодно Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В среду, 2 декабря, погода в столице Донецкой Народной Республики будет облачной и морозной. По прогнозу синоптиков температура воздуха опустится до 2 градусов нижу нуля.

- На протяжении всего дня небо в Донецке будет покрыто облаками, - говорится в сообщении синоптиков.

Утром температура воздуха покажет -2 градусов ниже нуля, днем столбик термометра опустится – до -1 градуса, вечером столбик термометра зафиксирует один градус мороза.

Скорость ветра до 4,9 метров в секунду.

Народный прогноз: О предстоящей погоде судили по птицам: если к этому дню они прилетают с севера — это признак ранних холодов.

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