ВСУ оборудуют в поселке Донбасса стоянку военной техники

ВСУ размещают вооружение у жилых домов. Фото: штаб ООС

В поселке Врубовка, на подконтрольной Киеву территории Донбасса, вооруженные формирования Украины сносят гражданские постройки для обустройства на их месте стоянки техники. Об этом сообщил официальный представитель Управление Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- Боевики 92-й бригады с помощью боевой инженерной машины БАТ-2 осуществляют снос гражданских построек на окраине населенного пункта Врубовка для организации стоянки техники, - сообщил он.

Осадчий рассказал, что украинские солдаты продолжают размещать вооружение вблизи жилых домов.

- За прошедшие сутки нашей разведкой выявлено нахождение техники украинских оккупантов: в зоне ответственности 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ - две зенитные установки и один бронетранспортер (МТ-ЛБ) в жилом районе населенного пункта Нижнее, три боевые бронированные машины вблизи населенного пункта Причепиловка, в районе поселке городского типа Врубовка размещена боевая инженерная машина 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ, - рассказал представитель оборонного ведомства ЛНР.

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