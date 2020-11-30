В ДНР будут штрафовать за отсутствие ОСАГО с 1 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парламент ДНР больше не будет откладывать наступление административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО.

- Сейчас вопрос о продлении срока наступления административной ответственности для владельцев транспортных средств в Народном Совете не рассматривается, - заявила депутат Народного Совета Марина Жейнова.

По словам депутата, по статье 38-й Закона ДНР «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» санкции начнут действовать с 1 декабря. То есть уже завтра полиция вправе штрафовать водителей за отсутствие полисов. Управление авто без соответствующего документа или лицом, в нем не указанным, наказывается штрафом в размере 800 и 500 рублей.

Возможность оформить в ДНР полис ОСАГО появилась с 1 августа 2020 года. ОСАГО – вид страхования ответственности, позволяющий компенсировать вред жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства. В ДНР закон об ОСАГО принят 24 мая прошлого года.

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