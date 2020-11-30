В главный музей ДНР передали новогодние игрушки с Кремлевской елки брежневской эпохи

Кремлевская елка – уникальное мероприятие, которое проводится уже больше восьмидесяти лет. Фото: МИД ДНР

Донецкому республиканскому краеведческому музею были переданы редкие экспонаты - елочные игрушки, которые использовались на Кремлевской елке в Москве в 1978, 1979, 1980 и 1981 годах.

- Игрушки представляют собой стилизованные изображения Кремля, и имеют полость для сладостей внутри, - рассказали сотрудники краеведческого музея.

Кремлевская елка – уникальное мероприятие, которое проводится уже более восьмидесяти лет. Первое представление состоялось в 1935 году, но тогда она проходила в Колонном зале Дома союзов. В 1953 году главное Новогоднее событие было в Большом Кремлевском дворце, после чего собирать малышей под Новый год стало традицией.

В дальнейшем, после научной обработки, новые экспонаты займут достойное место в соответствующих тематических выставках.

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