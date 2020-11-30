Украинские боевики открыли огонь по Коминтерново

Киевские боевики открыли огонь по Коминтерново. Фото: укроСМИ

Сегодня, 30 ноября, район Коминтерново на юге Республики подвергся обстрелу из бронетехники ВСУ. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Стрельба велась днем со стороны села Талаковка, которое сейчас контролирует украинская армия. Было произведено шесть выстрелов из БМП-1, а также применялось стрелковое оружие, - говорится в сообщении СЦКК.

Информация о пострадавших уточняется.

БМП-1 - советская гусеничная боевая машина пехоты, первая в мире серийная плавающая машина. Оснащена 73-милиметровым гладкоствольным орудием, спаренным пулеметом 7,62-миллиметра, а также противотанковой управляемой ракетой «Малютка».

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