В ДНР почти 1800 жителей приняли участие в «Географическом диктанте» Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В ДНР около 1800 жителей приняли участие в международной просветительской акции «Географический диктант 2020». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

- Дистанционно диктант писали 1795 человек - представители разных возрастных категорий, разных профессий, - рассказали в министерстве образования.

Для жителей Республики действовали 44 онлайн-площадки, самая массовая - в столичной школе № 22, где свои знания географии проверили 400 человек.

«Географический диктант» проводится Русским географическим обществом по инициативе президента России Владимира Путина с 2015 года. Цель - повышение интереса к географии России. В этом году было организовано 6460 площадок для написания в 123 странах.

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