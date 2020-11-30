Киев обвинил защитников ЛНР в попытке диверсии у Луганского. Фото: пресс-центр штаба «ООС»

Киев лжет, обвиняя защитников Республики в попытке диверсии у Луганского. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Вчера штаб «ООС» заявил о якобы попытке защитников ЛНР провести минирование позиций ВСУ у Луганского, которая была пресечена киевскими силовиками.

- По нашим данным, командующим оперативно-тактическими группировками «Север» и «Восток» поставлена задача на обвинение Народных милиций в нарушении перемирия с целью создать почву для пересмотра Минских соглашений, - рассказал Осадчий, отметив, что лживое обвинение защитников Республики стало очередным примером выполнения этих указаний Киева.

По его словам, подготовка и распространение дезинформации о нарушении защитниками Республики действующих договоренностей были возложены на специалистов из 72-го центра информационно-психологических операций ВСУ.

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