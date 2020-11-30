Компания «Вода Донбасса» останавливает Донецкую фильтровальную станцию

В некоторых районах Донецка не будет воды Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В некоторые районы Донецка будут сокращена подача воды с 1 по 4 декабря из-за остановки Донецкой фильтровальной станции. Об этом сегодня сообщила компания «Вода Донбасса».

- 1 декабря с 15:00 по заявке энергопоставляющей компании будет остановлена работа Донецкой фильтровальной станции до 11.00 4 декабря. На 35 процентов будет сокращена подача воды в Куйбышевский и Петровский районы Донецка, а также полностью будет прекращено водоснабжение Верхнеторецкого и Васильевки и в подконтрольной Украине Авдеевке, - сообщили в компании.

ДФС обеспечивает водой города и села по обе стороны линии соприкосновения. Общее число потребителей превышает 400 тысяч человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Облили горючей жидкостью и подожгли» В народной милиции ДНР рассказали о дедовщине в украинской армии

В украинской армии сформировалась система поборов (подробнее)