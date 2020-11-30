Компания «Вода Донбасса» останавливает Донецкую фильтровальную станцию

В некоторых районах Донецка не будет воды
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
В некоторые районы Донецка будут сокращена подача воды с 1 по 4 декабря из-за остановки Донецкой фильтровальной станции. Об этом сегодня сообщила компания «Вода Донбасса».
- 1 декабря с 15:00 по заявке энергопоставляющей компании будет остановлена работа Донецкой фильтровальной станции до 11.00 4 декабря. На 35 процентов будет сокращена подача воды в Куйбышевский и Петровский районы Донецка, а также полностью будет прекращено водоснабжение Верхнеторецкого и Васильевки и в подконтрольной Украине Авдеевке, - сообщили в компании.
ДФС обеспечивает водой города и села по обе стороны линии соприкосновения. Общее число потребителей превышает 400 тысяч человек.
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