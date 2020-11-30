«Облили горючей жидкостью и подожгли»: в народной милиции ДНР рассказали о дедовщине в украинской армии

В народной милиции ДНР рассказали о дедовщине в украинской армии. Фото: пресс-центр штаба «ООС»

Неуставные взаимоотношения сформировали в украинской армии устойчивую систему поборов с новобранцев. Об одном из примеров дедовщины рассказали в Управлении Народной милиции ДНР.

- Двое украинских боевиков Ткаченко 1976 года рождения и Тарасенко 1997 года рождения из роты огневой поддержки 137-го батальона 35-й бригады морской пехоты избили и физически унизили вновь прибывшего в часть Леонтьева из-за отказа выполнять их требования об отчислении части денежного довольствия в «общак» подразделения, - говорится в сообщении.

По данным УНМ, позднее для устрашения других сослуживцев «Леонтьева повторно избили, облили горючей жидкостью и подожгли». Весь процесс был заснят на мобильный телефон. Солдат получил закрытую черепно-мозговую травму и ожоги ног. Его госпитализировали в больницу Дзержинска.

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