В Донецке движение трамваев №1 в сторону ж.-д. вокзала остановлено из-за ДТП в центре города

Движение трамваев №1 в сторону ж.-д. вокзала остановлено из-за ДТП в центре города. Фото: ГАИ ДНР

В Донецке движение трамваев № 1 (ДМЗ - ж.-д. вокзал) в сторону железнодорожного вокзала остановлено из-за ДТП в центре города. Автомобиль сбил пешехода. Об этом сегодня в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

- В связи с автомобильной аварией (автомобиль совершил наезд на пешехода), в районе площади Ленина в направлении ЖД вокзала остановлено движение трамвая №1, - говорится в сообщении.

Первый трамвайный маршрут связывает центр столицы ДНР с главным железнодорожным вокзалом, он проходит через два района - Ворошиловский и Киевский. Протяженность - больше 11 километров.

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