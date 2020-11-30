Украинские боевики накрыли минометным огнем окрестности Донецкого аэропорта. Фото: ТК «Звезда»

Украинские боевики за прошедшие сутки один раз открывали стрельбу в направлении ДНР. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под обстрелом оказалось село Веселое, что на севере Донецка. Противник применял 82-миллиметровые мины, - говорится в сообщении.

В предыдущие сутки украинские боевики три раза отрывали огонь по Республике. Других нарушений действующего перемирия не зафиксировано.

Перемирие, усиленное дополнительными мерами контроля, в Донбассе действует с 27 июля. Соответствующий документ, принятый сторонами конфликта на минской переговорной площадке, запрещает применять любые виды вооружений, стягивать военную технику, проводить диверсии, оборудовать позиции, а также запускать беспилотные летательные аппараты. Для нарушителей предусмотрены наказания.

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