ВСУ обстреляли поселки в ЛНР. Фото: ТК «Звезда»

Киевские боевики два раза за сутки нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам подверглись районы села Калиново-Борщеватое и поселка Молодежное. Огонь велся из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7, автоматического станкового гранатомета АГС-17 и стрелкового оружия, - говорится в сообщении.

Усиленное дополнительными мерами контроля перемирие действует с 27 июля. Соответствующий документ, принятый сторонами конфликта на минской переговорной площадке, запрещает применять любые виды вооружений, стягивать военную технику, проводить диверсии, оборудовать позиции, а также запускать беспилотные летательные аппараты. Для нарушителей предусмотрены наказания.

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