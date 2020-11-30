Как дончане отреагировали на заявление Жириновского о прогнозах вступления Донбасса и других регионов Украины в состав РФ

Свой выбор дончане сделали еще в 2014 году Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Выступая перед журналистами в Госдуме, российский политик Владимир Жириновский публично озвучил, какие, по его прогнозу, области Украины должны быть включены в состав России. Они составляют 80% всей страны.

- Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Луцк, Ровно — это новое государство и в ЕС берут, и в НАТО. A 70%, даже 80% остальной Украины — это в состав России как области, — заявил политик.

По прогнозам Жириновского, области Украины войдут в состав России, если Украина решит идти на штурм Луганской и Донецкой народных республик, после чего РФ мобилизует собственную армию.

После разгрома украинских войск, по прогнозам политика, на помощь Украине придёт Польша, но она тоже потерпит поражение, а следом Германия, с которой Россия и разделит украинские земли.

Сами дончане свой выбор сделали уже давно.

- Пусть ВСУ просто оставят нас в покое. У нас рублевая зона, законы РФ во всех сферах и ни о какой Украине здесь давно никто не думает, - говорит школьный учитель Елена Гридина.- Нкакими снарядами нас не вернуть.

Если в 2014 году в Донбассе еще встречались сторонники Украины, то сейчас их почти не осталось.

- Только Россия! Ни о какой Украине дончане слышать не хотят, после всего, что она с ними сделала. Да, будет сложно, будет непросто. Но мы будем в составе дружественного государства, - говорит пенсионер из Горловки Владимир Будник.

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