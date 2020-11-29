Украина разрешила подросткам из республик Донбасса въезжать по свидетельству о рождении

Дети до 16 лет могут попасть на Украину по свидетельству о рождении. Фото: ГПСУ.

Для подростков в возрасте от 14 до 16 лет Кабинет министров Украины упростил процедуру въезда из ДНР и ЛНР на подконтрольную территорию. Речь идет о детях, которые не имели возможности оформить паспорт или потеряли его. Теперь попасть на Украину можно по свидетельству о рождении.

Впрочем, судя по ситуации с коронавирусом, воспользоваться этой возможностью молодые жители республик смогут еще не скоро. В ООН прогнозируют, что полноценная работа контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) в Донбассе может быть восстановлена не раньше середины лета 2021 года.

Поэтому не случайно Кабмин также установил, кто в случае закрытия КПВВ все таки сможет пересекать линию соприкосновения при наличии оснований гуманитарного характера.

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