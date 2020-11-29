До столетия не дожил несколько месяцев: в Горловке умер ветеран Великой Отечественной войны

Дмитрий Плачинда участвовал в боях против Германии и Японии. Фото: @Prikhodko1970

Сегодня, 29 ноября, в Горловке в возрасте 99 лет ушел из жизни участник боевых действий, ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Николаевич Плачинда. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

- Еще в августе ветеран принимал многочисленные поздравления с днем рождения, а уже сегодня его не стало, - сказал глава администрации.

Дмитрий Плачинда родился в Горловке, прошел Великую Отечественную войну. Во время налета японской авиации был ранен в ногу. В 1946 году демобилизовался и вернулся в Горловку, где работал на руководящих должностях. Дмитрий Николаевич был награжден орденами «Отечественной войны» и «За мужество», медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией».

- Горловка скорбит о невосполнимой утрате своего сына, жизнерадостного человека, который был для каждого из нас достойным примером. Светлая память о Дмитрии Николаевиче останется навечно в памяти народа, - отметил Иван Приходько.

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