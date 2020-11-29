Водителей в ДНР будут с 1 декабря штрафовать за отсутствие полиса ОСАГО

Полис ОСАГО необходим в случае дорожного происшествия. Фото: МВД ДНР

С 1 декабря в ДНР вступает в силу норма Закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», согласно которой за отсутствие полиса ОСАГО предусмотрена административная ответственность и штраф в 800 рублей.

Депутат Народного Совета ДНР Анастатия Селиванова сообщила, что обычно по пятницам проводятся пленарные заседания парламента.

- Многие надеялись, что депутаты снова внесут изменения в закон и продлят срок наступления ответственности за отсутствие страховки. Но нет! Пленарного заседания не было, - отметила Селиванова.

Поэтому в первый день зимы водителям, которые еще не оформили полис ОСАГО, лучше не выезжать на своем транспорте.

Напомним, что оформить полис автогражданской ответственности можно у единственного в Республике страховщика – компании «ХАТХОР».

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