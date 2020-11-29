Коронавирус в ЛНР: За сутки от COVID-19 умерли двое жителей Республики

Медики напоминают о необходимости соблюдения санитарно-гигиенических рекомендаций. Фото: Минздрав ЛНР

За минувшие сутки от COVID-19 умерли двое жителей ЛНР. Всего в Республике за время пандемии от опасной инфекции погибли 143 человека. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.

- Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 1782. За последние сутки – 8. Выписано полностью выздоровевших в общей сложности 1552 человека. Из них за сутки - 9, - говорится в сообщении.

Напомним, что с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики еще весной ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. Потом большая часть ограничительных мер значительно смягчена. А сейчас идет процесс усиления карантинных мероприятий.

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